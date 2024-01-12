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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا هتكذب محامي تل أبيب.. خالد أبو بكر ينفعل بسبب ادعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

انفعل الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بسبب ادعاء وفد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي التي تستطيع إدخال المساعدات إلى غزة عن طريق إرادة مصرية منفردة، مؤكدًا أن هذه أكاذيب وكلام غير صحيح وغير واقعي وغير منطقي.

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وشدد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة  "ON"، أن الدولة المصرية وضعت كما كبيرا من شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح وإسرائيل كانت ترفض دخولها للقطاع وهى بالآلاف، ومئات المسئولين لم يستطيعوا الدخول عبر المعبر للقطاع.

وأكد خالد أبو بكر: إذا سألنا الأمريكان والمنظمات الدولية عن هذا الكلام؛ سيكذبون المحامي الخاص بالاحتلال، موضحا أن باب المعبر مفتوح على مصراعيه، وجميع منظمات الصحة العالمية شهود على أن مصر تفتح المعبر بصفة دائمة.

ولفت خالد ابو بكر إلى أن ما يحدث الآن أن الإخوان  الإرهابية وإسرائيل ضد مصر، لإرباك الدولة المصرية، لكن إسرائيل تواصل أكاذيبها أمام محكمة العدل الدولية؛ هربا من جريمة الإبادة الجماعية، وفلسفة الإخوان تقرر التعاون مع إسرائيل لإضعاف الثقة في النظام المصري.

وواصل:" لازم إسرائيل تقول ده مش صحيح؛ وإلا تبقى ساذجة.. فيه مئات المسؤولين الدوليين وصلوا معبر رفح وماقدروش يعبروا، والجانب بتاعنا محدش يقدر يلمسه".

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