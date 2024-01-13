الطقس اليوم| أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

الطقس ينال اهتمام كثير من المواطنين، الذين يبحثون لسفر أمن على الطرق أو لخروج أمن من البرودة في ساعات الصباح الأولي .



من جانبها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الطقس بدءًا من اليوم السبت، وحتى الأحد 14 يناير، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الطقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد ، سقوط أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

توقع خبراء الأرصاد ، أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 19



العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 19



6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 18



بنها: الصغرى 11 والعظمى 19



الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 19



العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 19



مطروح: الصغرى 11 والعظمى 18



سيوة: الصغرى 05 والعظمى 18



كاترين الصغرى 02 والعظمى 15



بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21



الزقازيق: الصغرى 11 العظمى 19



الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20



السويس: الصغرى 11 والعظمى 20



شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24



الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24



الفيوم: الصغرى 08 والعظمى 20



بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21



المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21



أسيوط الصغرى 05 والعظمى 21



سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21



الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23



أسوان: الصغرى 10 والعظمى 23

