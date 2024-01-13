عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية

الطقس ينال اهتمام كثير من المواطنين، الذين يبحثون لسفر أمن على الطرق أو لخروج أمن من البرودة في ساعات الصباح الأولي .


من جانبها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الطقس  بدءًا من اليوم السبت، وحتى الأحد 14 يناير، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الطقس اليوم 

 

كما توقعت هيئة الأرصاد ، سقوط أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

توقع خبراء الأرصاد ، أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

 

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى   19  


العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 19


6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 18


بنها: الصغرى 11 والعظمى  19


الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 19


العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 19


مطروح: الصغرى 11 والعظمى 18


سيوة: الصغرى 05   والعظمى  18


كاترين الصغرى 02 والعظمى 15


بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21


الزقازيق: الصغرى 11  العظمى 19


الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  20


السويس: الصغرى 11 والعظمى 20


شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24


الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24


الفيوم: الصغرى 08 والعظمى 20


بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21


المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21


أسيوط الصغرى 05 والعظمى 21


سوهاج الصغرى  08 والعظمى 21


الأقصر الصغرى 09  والعظمى 23


أسوان: الصغرى 10 والعظمى 23
 

الطقس الأرصاد الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

احذر.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من سرطان البروستاتا

تحرك جديد فى أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم السبت| تفاصيل

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. تعرف على طريقة التقديم

الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار للحوثيين في اليمن بصواريخ توماهوك

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ