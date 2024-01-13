اليمن .. بريطانيا وأمريكا تشنان غارات عنيفة على صنعاء

أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات بريطانية وأمريكية تشنان في الوقت الراهن غارات عنيفة على مواقع حوثية داخل العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية: ": دوي الانفجارات في قاعدة الدليمي العسكرية الخاضعة للحوثيين في صنعاء يعتقد أنها ناتجة عن غارات جوية".

ويشن الحوثيون منذ أسابيع هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مؤكدين استهداف سفن على ارتباط بإسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة.

ونفذت الضربات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة، على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما صعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك استُخدمت في العملية المشتركة.