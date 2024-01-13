بيرسي تاو يلفت الأنظار في جلسة تصوير أمم أفريقيا

ظهر بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا في جلسة تصوير بطولة أمم افريقيا.

ولاقت حركته المميزة عند احراز الأهداف التفاعل من قبل محبي موهبته الكروية.

والتقى المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، زميله الجنوب أفريقي بيرسى تاو ، على هامش تواجد الثنائى فى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

وظهر الثنائى "ديانج وتاو" وهما يصافحان بعضهما البعض بحرارة شديدة، خاصة وإن منتخب مالى يقع فى نفس المجموعة التى يتواجد بها المنتخب الجنوب أفريقي.



ووقع منتخب مالى في المجموعة الخامسة بجوار كل من تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا، لتشهد مواجهة بين ثلاثى الأهلى على معلول وبيرسى تاو وأليو ديانج.