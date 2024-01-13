ندرة تساقط الثلوج خطر جديد يهدد العالم .. تفاصيل

عرضت فضائية" العربية" تقريرا عن تفاقم ظاهرة الاحترار المناخي في العالم وندرة تساقط الثلوج.

وأوضح التقرير أن سكان العالم يعيشون تحت تهديد انقطاع المياه، ووفقا لدراسة نشرتها مجلة " نيتشر" فأن مناطق جنوب غرب أمريكا وشمال شرقها وأوروبا الوسطى والشرقية شهدت انخفاضا في الغطاء الثلجي.

وتابع التقرير أن ندرة تساقط الثلوج أدت إلى تناقص كمية المياه التي تنتج في فصل الربيع عند الذوبان.

وأكمل التقرير ان نهرا ميسيسبي في أمريكا والدانوب في أوروبا شهدا انخفاضا بنسبة 30 و 40 % ، كما تنجم عن تغير المناخ متساقطات شتوية تغلب فيها الأمطار على الثلوج .

ولفت التقرير إلى أن تناقص نسب الثلوج يؤثر سلبا على معدلات السياحة ومنتجعات التزلج في العالم .