عاجل| انفجارات في مدينة الحديدة الساحلية باليمن.. والإعلام الإسرائيلي يعلق

أفاد مراسل شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في الجزء الجنوبي من مدينة الحديدة الساحلية في اليمن.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، تعليقا على الحادث، إن هناك انفجاراً ثانياً خلال أقل من يوم في الحديدة باليمن.

وقبل قليل، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضربة الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، حيث وجه رسالة خاصة إلى إيران بشأن هذا الهجمات.

وأعرب بايدن خلال بيانه عن ثقته في مستوى استعداد الولايات المتحدة لمعالجة الوضع المتصاعد في المنطقة ومع جماعة الحوثي، التي تعتبر جزء من تحالف إقليمي متحالف مع إيران يضم أيضا حماس وحزب الله اللبناني.

جدير بالذكر أن الحوثيين يسيطرون على مناطق كبيرة في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، التي تقع على بعد أكثر من ألف ميل من إسرائيل. وقد دفعت هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن في البحر الأحمر كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الرد بضربات جوية.

تأتي تصريحات الرئيس بايدن على خلفية تزايد التوترات والأعمال العسكرية في المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن احتمال مزيد من التصعيد. وتؤكد الرسالة الموجهة إلى إيران تعقيدات الوضع ومخاطر نشوب صراع أوسع نطاقا.