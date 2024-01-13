فلسطين تعلن وقوفها بجانب الصين للحفاظ على سيادتها والدفاع عن أراضيها

ثمنت الرئاسة الفلسطينية، مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، ودعم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مؤكدة متانة العلاقات التاريخية والثابتة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجددت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، مساء اليوم السبت، التأكيد على التزام دولة فلسطين الكامل بسياسة الصين الواحدة التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك تايوان.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، مؤكدة ان وحدة الصين وسياساتها الحكيمة على المستوى الدولي أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن العالميين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، دعمها لحق الصين في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم توحيد أراضي الصين الكاملة بما فيها تايوان، ودعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.