محافظ الوادي الجديد: تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق

قام فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد بشن عدد من الحملات بمركزي الخارجة وبلاط والقرى التابعة لهما، شملت منشآت بيع المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة التجارية؛ وذلك للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك والإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير للمستهلكين. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير عدة محاضر جُنح اقتصادية للبيع أعلى من السعر المقرر وعدم إعلان الأسعار.



ويهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال فرع الجهاز بحي ميتالكو أو من خلال رقم واتساب 01000000329، أو الاتصال على رقم 19588 من أي تليفون أرضي.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية التي يقوم بها فرع جهاز حماية المستهلك.