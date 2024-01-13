برلماني: ادعاءات إسرائيل الكاذبة محاولة فاشلة للتنصل من جرائمها في قطاع غزة

أدان النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المزاعم الإسرائيلية الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن إدعاءات إسرائيل هي محاولة فاشلة من الاحتلال الاسرائيلي للتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها فى قطاع غزة، موضحا أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم، والدولة المصرية طالبت إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى في الأساس وتبذل جهودا حثيثة لوقف اطلاق النار والوصول لحل عادل بحل الدولتين، بالإضافة إلى جهودها الكبيرة منذ اليوم الأول للأحداث والعمل على سرعة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه مصداقية أمام العالم الآن، والجميع يعلم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتعنتها الكبير لمنع دخول المساعدات.