عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاهد بشعة .. عاطل يعذب طفلته الرضيعة ويوثق الجريمة بالفيديو

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة رضيعة بالضرب والتعذيب وتصويرها بهاتفه المحمول مخاطباً إحدى السيدات حال تعذيبه لتلك الطفلة وذلك بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

 بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (عاطل - له معلومات جنائية) ، وبمواجهته بتلك المقاطع إعترف بقيامه بتعذيب كريمته (عام ونصف - مقيمة رفقته) عقب قيام والدتها (ربة منزل - مقيمة بمحافظة السويس) بترك مسكن الزوجية منذ شهر ونصف لوجود خلافات زوجية بينهما، وأضاف بقيامه بإرسال تلك المقاطع لزوجته للضغط عليها وإجبارها على العودة للمنزل، وبمناظرة الطفلة تبين إصابتها بكدمات متفرقة.

 بسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق وأضافت بقيامها بترك مسكن الزوجية لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التعدى على طفل الشرقية النيابة العامة تعدي على طفلة جريمة بشعة خلافات زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر.. دار الإفتاء ترد

الخارجية: الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة

اعتراف جماعي صوت وصورة.. مفاجأة في رشوة شركة مياه أسوان (خاص)

محامي أمريكي دولي: جنوب أفريقيا تنتصر على إسرائيل

صرف معاش تكافل وكرامة 15 يناير| احسب قبضك

رفع معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع.. الحكومة تنجح في دعم التجارة الخارجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ