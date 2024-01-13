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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف أوبو Oppo فيه كل المواصفات وأرخص سعر في السوق

هاتف أوبو Oppo A38
هاتف أوبو Oppo A38

يعد أكثر ما يميز هاتف Oppo A38 من شركة أوبو أنه يضم عدد من الإمكانات والمواصفات الكبيرة رغم أنه واحد من ضمن هواتف الميزانية المحدودة المخصصة لمحدودي الدخل، حيث يعد سرعه مناسبًا للكثير من راغبي الشراء مع ميزات منافسة.  

 

سعر هاتف أوبو Oppo A38

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A38 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و 780جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo A38

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.  

 

ويقدم مستشعر رئيسي للكاميرا  بدقة 50 ميجابكسل،، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية الاتصالات 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.  

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