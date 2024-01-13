أحمد سعد يستعد لطرح "بعتذرلك" .. والجمهور: أعتذر لأم بناتك

حالة من الجدل شهدها الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد نشر بوستر أحدث أعماله الفنية الجديدة " بعتذرلك " دون توضيح منه عن تفاصيل هذا المشروع الفني سواء كان عمل غنائي أو درامي .

تفاعل معه الجمهور حول إسم العمل الفني الذي حمل أسم " بعتذرلك " ووجه له إنتقادات أنه من الأفضل أن يعتذر لأم بناته ويرجعها تاني، وضمن التعليقات الأخرى التى صاحبت المنشور الذي نشره أحد الجمهور قال له : أنت إعتذرت لنص فتيات مصر كلهم .



يذكر أن احمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة " بعتذرلك " ضمن سلسلة من الأغنيات التى طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت أغنيات سنجل ضمن ألبومه الجديد أو اغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية مثل كده لأ تم طرحها في فيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري و أغنية فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس " كده فالصو" وكانت ديو غنائي مع بهاء سلطان.