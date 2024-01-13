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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| هل يصح وصف النبي بأنه بشر مثلنا ؟ علي جمعة يجيب .. ميزة في شهر رجب عن باقي الشهور

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 
 هل يصح وصف النبي بأنه بشر مثلنا ؟ علي جمعة يجيب

 
 ميزة في شهر رجب عن باقي الشهور .. تعرف عليها 

 

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هل يصح وصف النبي بأنه بشر مثلنا علي جمعة النشرة الدينية

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