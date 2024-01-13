نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.



هل يصح وصف النبي بأنه بشر مثلنا ؟ علي جمعة يجيب



ميزة في شهر رجب عن باقي الشهور .. تعرف عليها

أهم عبادة فى شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب فى حياتك كلها



16 عامًا على رحيل الشيخ الشحات محمد أنور..مدرسة فى فن التلاوة واشتهر بالصوت العذب



دعاء أول يوم في رجب.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها



أيهما أفضل الاستغفار أم الصلاة على النبي ؟



وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة.. انتهز الفرصة واغتنمها