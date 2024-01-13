رفعوا عليه سلاح.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف طالب بالإكراه بحلوان

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض (طالب) لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض).

وبمناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المُشار إليه).

تم إتخاذ اجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.