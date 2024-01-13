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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برفقة أخيها في عيد ميلاده.. رضوي الشربيني تتألق بإطلالة شتوية جذابة

رضوى الشربيني رفقة
رضوى الشربيني رفقة أخيها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورا جديدة لها رفقة أخيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة شتوية محتشمة وأنيقة وارتدت فستان أسود طويل، بأكمام طويلة،مرصع بالالماس من ناحية الصدر،ونسقت معه جاكيت قصير باللون الأسود أكملت إطلالتها  الجذابة وذو أناقة مميزة.

 

وظهرت بتسريحة أنسيابية بسيطة وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت رضوى الشربيني ، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار الكحل باللون الأسود، والماسكرا والألوان المتناسقة مع لون بشرتها وجمالها.

وتزينت رضوى الشربيني، بإكسسوارات لافتة، فقامت بإرتداء قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وكتبت رضوى الشربينى عبر صفحتها الرسمية فيسبوك خلال احتفالها بعيد ميلاد أخيها، وعلقت قائلة: ربنا رزقنى بيك، أخ وسند وضهر…عمر ما حاجة كانت هتعدى من غيرك يا حبيبى دائما جنبى وفى ضهرى أخويا وصحبى وساعات كتير ابنى…أجدع خال فى الدنيا شايل بناتى قبلى…كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح وجدع زى ما انت وربنا يجعل دعوات أمى ليك يا حبيبى تسندك وتسعدك ويخليك لينا كلنا ويديك كل اللى بتتمناه…happy birthday my adorable brother @mou_sherbiny

وإليكم الصور

 

رضوى الشربيني 
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