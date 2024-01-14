بأسعار مناسبة جدا.. أفضل هواتف في البطارية للشباب والفئة المتوسطة

على الرغم من كل التطورات التي تم إحرازها في مجال الهواتف الذكية على مدى السنوات القليلة الماضية، ظل هناك شيء واحد ثابتًا وهو عمر البطارية.

ومع المعالجات السريعة والشاشات المرنة والتطبيقات كثيرة المتطلبات، قد تجد حتى السعات الكبيرة صعوبة في توفير عمر بطارية جيد، وإذا استمر هاتفك لمدة يوم كامل بشحنة واحدة، فلا يزال هذا أمرًا جيدًا.

ولكن إذا كان عمر البطارية هو أولويتك الأولى بدلاً من كونها أحد الأشياء المهمة في الهاتف الذكي فيجب أن تنتبه إليها، وبحسب موقع Tech Advisor فإن هناك عدد من الهواتف هي الأفضل في عمر البطارية وفي نفس الوقت بأسعار مناسبة للغاية، وأبرزها:

هاتف أوبو Oppo A78

يتميز Oppo A78 بعمر بطارية جيد حيث يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 33 وات، وتدعي أوبو أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700.

ويبدأ سعر Oppo A78 في السوق المصري من حوالي 9 آلاف و499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

هاتف ريلمي Realme 9 Pro

ويحتوي Realme 9 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، ومعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل، وشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ميزة HDR10.

ويبدأ سعر Realme 9 Pro في السوق المصري من حوالي 9 آلاف و499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .



