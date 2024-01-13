إعلامي : منتخبنا المصري متربع علي عرش القارة الأفريقية بسبع بطولات

حرص الاعلامي مينا ماهر علي دعم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق على ملعب استاد فيليكس هوفويت بوانيي

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك:"منتخبنا متربع علي عرش القارة الافريقية بسبع بطولات، مش مهم مين اتكلم و مين قالتصريحات ضد منتخبنا، مصر هي المرشح الاول باذن الله للبطولة السنادي، ياريت كلنا نشجع منتخبنا زي زمان عشان نقدر نحقق اللقب الثامن".





وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.