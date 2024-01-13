بخماسية | أهلي 2005 يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على المقاولون العرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، والمؤجلة من الجولة ١٢ لبطولة الجمهورية.

قدم الأهلي مباراة متميزة للغاية، وعاد بقوة رغم تأخره بالهدف الأول، وسجل خمسة أهداف وأضاع ركلة جزاء ومعها العديد من الفرص، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة، قبل الدخول في منافسات المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

ظهر لاعبو الأهلي بشكل جيد للغاية، حيث قاد أحمد عابدين خط الدفاع بامتياز مع زملائه يوسف عبد الحفيظ وعبد الله بستانجي ومحمود لبيب، وخلفهم الحارس حازم جمال، وأفسدوا هجمات المنافس، وكان أمامهم ثلاثي الوسط يوسف جمال وأحمد وحيد وإبراهيم عادل، خلف الثلاثي الهجومي محمد عبد الله وهشام مصطفى ومحمد أحمد سعد «شيبا» الذين شكلوا ضغطًا كبيرًا على دفاعات المقاولون طوال اللقاء.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين وإغلاق للمساحات، ومع ذلك حاول الأهلي التقدم إلى الأمام بحثًا عن هدف التقدم، وكانت أولى الفرص المحققة في الدقيقة التاسعة، برأسية قوية من إبراهيم عادل مرت من فوق العارضة، بعد عرضية محمود لبيب من الجبهة اليسرى.

الهدف الأول المقاولون:

باغت لاعبو المقاولون مدافعي الأهلي، ونجح أحد المهاجمين في الانفراد بالحارس حازم جمال وسدد كرة قوية على يمينه سكنت الشباك، ليتقدم المنافس بالهدف الأول في الدقيقة ١٥.

هدف التعادل للأهلي:

وبعد دقيقتين فقط من هدف المقاولون نجح الأهلي في الرد سريعًا عن طريق «شيبا»، بعدما قابل عرضية محمد عبد الله من الجبهة اليمنى بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس مرمى المقاولون في إبعادها لتسكن الكرة في شباكه.

وفي الدقيقة ٢٢ نجح عبد الله بستانجي في إبعاد تسديدة قوية من أحد لاعبي المقاولون داخل منطقة الجزاء، ليظل التعادل سيد الموقف.

وفي الدقيقة ٢٨ سدد أحد لاعبي المقاولون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق أحمد عابدين في إبعادها بقدمه قبل أن تصل إلى المرمى.

وفي الدقيقة ٣٦ أجرى حسن محمد المدير الفني لأهلي 2005 التبديل الأول في صفوف الفريق بنزول فارس خالد بدلًا من محمد عبد الله، الذي تعرض للإصابة وغادر الملعب برفقة رجال الإسعاف.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية، وسدد هشام مصطفى كرة قوية بباطن القدم في الدقيقة ٣٨ مرت من فوق العارضة.

وفي الدقيقة ٤٤ تصدى حازم جمال لانفراد خطير من مهاجم المقاولون، وساعده عبد الله بستانجي وأحمد عابدين في التغطية الدفاعية، ليظل التعادل يحكم نتيجة المباراة.

الهدف الثاني للأهلي:

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سدد هشام مصطفى كرة رائعة بوجه القدم ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٢ - ١.