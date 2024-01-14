وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا اليوم ويزور بولندا غدا

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، اليوم الأحد، إلى ألمانيا، ثم إلى بولندا، الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها بنظيريه الألمانية أنالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي.

وأفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، بأن هذه الجولة تأتي بعد زيارة أجراها سيجورنيه اليوم إلى كييف في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وأضاف أن التنسيق بين فرنسا وألمانيا وبولندا في إطار "مثلث فايمار" يوضح تصميم الدول الثلاثة على العمل سويا لتعزيز وتطوير هذه العلاقات الإستراتيجية لصالح "أوروبا القوية".

وقال إن صيغة فايمار تعد "دليلا عمليا على وحدتنا والتزامنا بإصلاح أوروبا ودعم أوكرانيا"، خاصة للتحضير للمناقشات في المجلس الأوروبي في الأول من فبراير حول تسهيل المساعدات لأوكرانيا.

وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى كييف اليوم؛ لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الصراع بين أوكرانيا وروسيا الشهر القادم.