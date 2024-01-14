بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

تعد القرص من الفطائر اللذيذة التي يمكن تقدميها على الفطار ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرص بدقيق الذرة.

المقادير

2كيلو جم دقيق

2كوب دقيق ذرة

كوب قشطة

نصف كليو زبدة

2كوب زيت

كيلوونصف لبن

سمسم

2معلقة كبيرة خميرة

رشة ملح

بيكنج بودر

لايسون

الطريقة

نضع الذبدة على الدقيق ونبسها بالأيد

ثم نضع الزيت والخميرة والبكنج بودر

وسكر ورشة ملح وسمسم ويانسون طثم نعجن بالبن

ونتركه يخمر ساعة ثم نفرده ونقطعها دوائر

ونلمعها بحبة عسل اسود ونصف كوب ماء

ونرش على الوجه سمسم ونسبها تخمر نصف ساعة

وندخلها الفرن على 200 حتى تحمر