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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

صدى البلد

تعد القرص من الفطائر اللذيذة التي يمكن تقدميها على الفطار ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرص بدقيق الذرة.

المقادير

2كيلو جم دقيق

2كوب دقيق ذرة

كوب قشطة

نصف كليو زبدة

2كوب زيت

كيلوونصف لبن

سمسم

2معلقة كبيرة خميرة

رشة ملح

بيكنج بودر
لايسون

الطريقة

نضع الذبدة على الدقيق ونبسها بالأيد
ثم نضع الزيت  والخميرة والبكنج بودر

وسكر ورشة ملح  وسمسم ويانسون  طثم نعجن بالبن

ونتركه يخمر ساعة ثم نفرده ونقطعها دوائر

ونلمعها بحبة عسل اسود ونصف كوب ماء
ونرش على الوجه سمسم  ونسبها تخمر نصف ساعة

وندخلها  الفرن على 200 حتى تحمر

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بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

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