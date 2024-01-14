بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

تعد القرص من الفطائر اللذيذة التي يمكن تقدميها على الفطار ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرص بدقيق الذرة.
المقادير
2كيلو جم دقيق
2كوب دقيق ذرة
كوب قشطة
نصف كليو زبدة
2كوب زيت
كيلوونصف لبن
سمسم
2معلقة كبيرة خميرة
رشة ملح
بيكنج بودر
لايسون
الطريقة
نضع الذبدة على الدقيق ونبسها بالأيد
ثم نضع الزيت والخميرة والبكنج بودر
وسكر ورشة ملح وسمسم ويانسون طثم نعجن بالبن
ونتركه يخمر ساعة ثم نفرده ونقطعها دوائر
ونلمعها بحبة عسل اسود ونصف كوب ماء
ونرش على الوجه سمسم ونسبها تخمر نصف ساعة
وندخلها الفرن على 200 حتى تحمر