قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مدن بقطاع غزة

استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وجنوبًا، تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

