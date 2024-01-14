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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديل G CLASS .. سعر سوزوكي جيمني في الإمارات

صدى البلد

يضم السوق الإماراتي باقة من أقوى السيارات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي، وتمتلك شعبية وانتشارا، وتعتبر السيارة اليابانية سوزوكي جمني موديل 2023 من بين أقل السيارات سعراً في الإمارات.

سوزوكي جمني موديل 2023

أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 75,000 درهم

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 79,500 درهم

مواصفات السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الرباعي. 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جمني موديل 2023 نحو 145 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى القدرة على التسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتبلغ قدرتها على استهلاك البنزين نحو 7.5 لتر عند قطع 100 كيلومتر.

سوزوكي جمني موديل 2023

 

تجهيزات الأمن والسلامة 

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق  ABS

توزيع قوة الفرملة الكترونيا  EBD

كاشف التصادم

قفل الباب التلقائي

مساعد الفرامل  BA

وسائد هوائية 

عرض مراقبة ضغط الإطارات

أجهزة استشعار الاصطفاف

 

الامارات سوزوكي جيمني G CLASS سوزوكي جمني موديل 2023 سوزوكي جمني الأمن والسلامة

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