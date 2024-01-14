بديل G CLASS .. سعر سوزوكي جيمني في الإمارات

يضم السوق الإماراتي باقة من أقوى السيارات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي، وتمتلك شعبية وانتشارا، وتعتبر السيارة اليابانية سوزوكي جمني موديل 2023 من بين أقل السيارات سعراً في الإمارات.
أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023
سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 75,000 درهم
سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 79,500 درهم
مواصفات السيارة سوزوكي جمني موديل 2023
تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الرباعي.
تبلغ السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جمني موديل 2023 نحو 145 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى القدرة على التسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتبلغ قدرتها على استهلاك البنزين نحو 7.5 لتر عند قطع 100 كيلومتر.
تجهيزات الأمن والسلامة
تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:
نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
كاشف التصادم
قفل الباب التلقائي
مساعد الفرامل BA
وسائد هوائية
عرض مراقبة ضغط الإطارات
أجهزة استشعار الاصطفاف