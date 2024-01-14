خلال تسليمها.. مدبولي يستمع لشرح حول الأبراج الـ 3 بالعاصمة الإدارية

استمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح حول الانتهاء من 3 أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة وهي C3 ,c4, c11 وذلك خلال تسليم الـ 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم البرج الأيقونى، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان.

ويقع المشروع في المنطقة المركزية للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 505 ألف متر مربع، تبلغ مساحة البناء الإجمالية للبرج الأيقوني 241 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاع البناء له 385 مترًا.د، فهو مبنى شاهق EPC يجمع بين المكاتب والفنادق والأعمال التجارية ويمكن من البرج مشاهدة المعالم المحيطة به وغيرها، كما أنه سيكون أطول مبنى في أفريقيا بعد الانتهاء من بنائه.