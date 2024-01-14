بمساعدة خبراء إيرانيين وحزب الله.. الحوثيون ينقلون صواريخ باليستية وبحرية إلى الحديدة

وسط تحليق طائرات تجسس مسيرة تابعة للقوات الأمريكية والبريطانية "لساعات" فوق الحديدة اليمنية، أفادت تقارير بأن ميليشيات الحوثي بدأت في نقل صواريخ باليستية وبحرية إلى المدينة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر يمنية قولها إن جماعة الحوثي بالتعاون مع خبراء إيرانيين وحزب الله تنقل صواريخ باليستية وبحرية إلى مدينة الحديدة.

وقال علي أحمد كشر، المسئول الحوثي، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن عناصرهم شاهدت طائرات تجسس بدون طيار تحلق فوق الحديدة من الصباح الباكر حتى المساء.

ونفى ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية بشأن غارات جوية جديدة على مواقع الحوثيين في الحديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاعدة بحرية بالقرب من الميناء تعرضت لقصف طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال سكان إنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية وصفارات سيارات الإسعاف، كما انتشر الحوثيون بكثافة في أحياء الحديدة بعد الانفجار.