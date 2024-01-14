صدمه القطار.. مصرع شخص خلال عبوره مزلقان بالدقهلية

لقى شخص مصرعه منذ قليل حيث صدمه قطار ميت غمر الزقازيق أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ بصدم قطار لشخص أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية ووفاته فى الحال.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول الهوية مزلقان السكة الحديد صدمه القطار المتجه إلى الزقازيق مما أدى إلى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة لحين الكشف عن هويته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .