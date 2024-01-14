موجها الشكر للبرلمان..حزب الريادة: رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي احترام للقانون

أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم في واقعة غش، يأتي في إطار احترام سيادة القانون، مشيراً إلى أن رفع الحصانة عن الوليلي ليس اتهاما بل هو تمكين للدفاع عن نفسه كمواطن مصري يحترم الدستور والقانون.

أضاف رئيس حزب الريادة أن هذه الإجراءات تأتي لمخالفتهما قانون مجلس النواب، كما أن المشرع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطين بها، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس.

وأشار كمال حسنين إلي أن رفع الحصانة لا تنقص شيئا من مهام عملهم وممارسة كافة مهام العضوية وحضور جميع الجلسات العامة والجلسات النوعية للمجلس بل إن لهم الحق في طلب الإحاطة والاستجواب.