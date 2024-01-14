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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أرفعوا عيونكم للسماء.. لؤلؤة المجموعة الشمسية في سماء مصر الآن

لؤلؤة المجموعة الشمسية
لؤلؤة المجموعة الشمسية

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم)، والتي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية بسماء مصر الآن

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا على. موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم) مع القمر اليوم الأحد 14 يناير.

الدكتور أشرف تادرس

وأوضح الدكتور “تادرس” أننا نرى القمر مقترنا مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم) حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم.

واشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية،إلى أن القمر وكوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم) يظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 8:10 مساءا تقريبا.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)

وبحسب موقع "ناسا بالعربي" يعرف كوكب زحل بـ "جوهرة النظام الشمسي"، نظرًا لألوان حلقاته الجميلة، التي يمتزج فيها اللون الوردي المتألق باللون الرمادي المتموج وبقليل من اللون البني، ما يجعله شبيهًا بلوحة فنية أبدعتها الطبيعة.

وتتألف حلقات زحل من تريليونات من جسيمات الغبار والصخور والجليد التي تدور حول الكوكب بسرعات مختلفة تبلغ آلاف الأميال في الساعة، ويمكن أن تتراوح أحجام تلك الجسيمات بين حبة الرمل وناطحة السحاب، كذلك، يتفاوت سُمك حلقات زحل بين 30 إلى 300 قدمٍ، وهي تلتف حول الكوكب لمسافة تبلغ تقريبًا نحو 175 ألف ميل (282 ألف كم).

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