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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة دعم من آرسنال لـ محمد النني قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

محمد النني
محمد النني

وجه نادي آرسنال الإنجليزي، رسالة للنجم المصري محمد النني قبل مواجهة منتخب مصر مع موزمبيق اليوم الأحد، في مباراته الافتتاحية في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وكتب حساب آرسنال الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : محمد "كل شئ جاهز لمصر افتتاح كأس الأمم الأفريقية حظ سعيد مو"

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد "فيليكس هوفويت بوينجي" في مدينة "أبيدجان"، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.

 

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ارسنال الانجليزي محمد النني منتخب مصر مع موزمبيق ا بطولة أمم إفريقيا 2023 مصر وموزمبيق غانا والرأس الأخضر

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