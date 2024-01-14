إضافة تخصصات طبية جديدة لمنتفعي التأمين الصحي بالوادي الجديد

أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إضافة تخصصات طبية جديدة لخدمة منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة بإجمالي 18 تخصصا طبيا.

قالت الدكتورة زينب عبد الباري، مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الأحد، إن منطقة التأمين بالمحافظة بها 5 لجان طبية في المنطقة وهناك خطة لزيادتها لتغطي كافة الاحتياجات للمنتفعين فيما كان هناك 5 تخصصات طبية فقط عندما بدأن العمل في عملية الفصل عن منطقة وسط الصعيد وخلال عام واحد من الفصل وبدعم محافظ الوادي الجديد ونائبته وصل عدد التخصصات الطبية إلى 17 تخصصًا طبيًا، وحديثا جرى إضافة تخصص العلاج الطبيعي وهو لم يكن موجودا قبل ذلك، حيث جرى تكليف 3 اطباء علاج طبيعي الآن للعمل بالمحافظة وإضافة تخصص التغذية العلاجية كخدمة جديدة بالمنطقة.