بعد إصابته| موقف أحمد حجازى من المشاركة أمام موزمبيق

حسم خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير أحمد حجازي نجم الفراعنة من المشاركة أمام نظيره الموزمبيقي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024.

وقال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر، في تصريحات تليفزيونية أن الأمر غير مقلق، وأنّ اللاعب جاهز للمشاركة أمام موزمبيق.

وأشار رئيس بعثة منتخب مصر إلى أن الروح المعنوية مرتفعة بين اللاعبين والحماس الزائد في التدريبات هو سبب الاحتكاكات القوية بين اللاعبين، إلا أن حجازي، سليم وجاهز للمشاركة ضد موزمبيق.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق، اليوم على استاد "فيليكس هوفويت بوينجي" في مدينة "أبيدجان"، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.