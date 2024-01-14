صحفي إكوادوري يروي كواليس اقتحام مسلحين ملثمين لاستوديو تلفزيوني | فيديو

كشف صحفي إكوادوري، كان على الهواء مباشرة أثناء اقتحام مسلحين ملثمين لاستوديو تلفزيوني، عن قيام المسلحين بحشو سترته بمتفجرات بدائية الصنع وهددوا بقتله إذا وصلت الشرطة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان خوسيه لويس كالديرون في استوديوهات شبكة TC في غواياكيل ليلة الثلاثاء الماضي عندما اقتحم مسلحون ملثمون الاستوديو، مدفوعين بموجة جرائم العصابات التي جعلت الإكوادور على ركبتيها.

وشوهد الصحفي وهو يتحدث بهدوء بينما كان مسلح يصوب بندقيته إلى حلقه.

وقال الصحفي الإكوادوري إنه لم يكن هناك أي تفسير لما كان يحدث في تلك اللحظة، كان البرنامج الإخباري يُبث على الهواء ولهذا السبب تمكنت من رؤية اللقطات".

وتابع "كان بإمكانك رؤية ما كان يحدث عندما صوبوا مسدسًا نحوي، ووضعوا عبوة ناسفة في جيب سترتي، لقد كانت لحظات مثيرة للقلق حقا، لكن في الوقت نفسه، تمكنت من البقاء هادئا".