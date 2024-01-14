عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صحفي إكوادوري يروي كواليس اقتحام مسلحين ملثمين لاستوديو تلفزيوني | فيديو

صحفي إكوادوري
صحفي إكوادوري

كشف صحفي إكوادوري، كان على الهواء مباشرة أثناء اقتحام مسلحين ملثمين لاستوديو تلفزيوني، عن قيام المسلحين بحشو سترته بمتفجرات بدائية الصنع وهددوا بقتله إذا وصلت الشرطة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان خوسيه لويس كالديرون في استوديوهات شبكة TC في غواياكيل ليلة الثلاثاء الماضي عندما اقتحم مسلحون ملثمون الاستوديو، مدفوعين بموجة جرائم العصابات التي جعلت الإكوادور على ركبتيها. 

وشوهد الصحفي وهو يتحدث بهدوء بينما كان مسلح يصوب بندقيته إلى حلقه.

وقال الصحفي الإكوادوري إنه لم يكن هناك أي تفسير لما كان يحدث في تلك اللحظة، كان البرنامج الإخباري يُبث على الهواء ولهذا السبب تمكنت من رؤية اللقطات". 

وتابع "كان بإمكانك رؤية ما كان يحدث عندما صوبوا مسدسًا نحوي، ووضعوا عبوة ناسفة في جيب سترتي، لقد كانت لحظات مثيرة للقلق حقا، لكن في الوقت نفسه، تمكنت من البقاء هادئا".

صحفي إكوادوري مسلحين ملثمين استوديو تلفزيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمم إفريقيا| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

موضوعات متعلقة

العلماء يحلون لغز كائنين فضائيين عثر عليهما بالدائرة الجمركية في بيرو

في أول حوار.. زوجة ساديو ماني تكشف تفاصيل حياتها الصعبة قبل الارتباط

أسرة تربي طفلها مع شمبانزي في تجربة مرعبة.. والنهاية مأساوية

أشعلت السوشيال ميديا.. دويتو تريند على تيك توك لجمع التبرعات لأهل غزة

موقف غير متوقع لـ زوجة ساديو ماني بعد 5 أيام من الزفاف

مفاجأة غامضة حول الكائنات الفضائية المكتشفة بالمكسيك

حالتها خطرة.. ثعبان سام يلدغ أسترالية خلال نومها على الفراش

نزفوا من أذنهم .. كواليس مرعبة من حادث انفجار نافذة بطائرة الاسكا

ترشيحاتنا

"الصحفيين": مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 31 يناير

متحدث الوزراء: الحكومة تعمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية.. فيديو

كابوس إسرائيل| 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتسلح بالقوة الضاربة أمام برشلونة

الجامعة العربية والصين: حل الدولتين الأساس لأية ترتيبات مستقبلية

رسالة طمأنة من الحكومة لـ المواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

غير متوقعة.. هذه أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ