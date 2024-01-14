خبير استراتيجي: الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست قادرة على إدارة الأمور

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هناك قناعة تامة لدى القيادتين المصرية والأردنية، بأن إسرائيل لديها مخطط استراتيجي واضح، يهدف إلى التهجير السكاني قسرا أو اختياريا، والسماح لهم بمغادرة غزة بكامل حريتهم، وهناك إدراك واضح ومحدد أن استمرار إطلاق النار في غزة؛ يعني حكما، الضغط على السكان، والتهجير، وسياسة الأرض المحروقة.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن التقديرات المصرية الأردنية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست قادرة على إدارة أي أمر لاحق أو حالي، خاصة وأن هناك تخبطا بين سياساتها، وقراراتها، علاوة على الكذب الإسرائيلي.

الطروحات الإسرائيلية

أشار إلى أن الطروحات الإسرائيلية تتلاقى فيما يتعلق بالدور الأردني والمصري، مع قوى ظلامية وجغرافية أخرى، تستهدف هذا الدور، والتركيز على الإساءة له، باعتباره أنه مقصر، أو لا يصلح، أو لا يقدم أي شيء آخر، لكن الصحيح على الأرض، هو أن السياسة الأردنية والمصرية خير لاعب بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه في مختلف القضايا والتفاصيل، قد لا يسمع عنها الناس، لكنها موجودة في مصر والأردن، سواء سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، واستراتيجيا.