اعتقلت 3 منهم.. اليونان تنقذ 117 طالب لجوء قادمين من ليبيا

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 117 طالب لجوء أبحروا من ليبيا، واعتقال ثلاثة منهم يشتبه في أنهم مهربون.

وكالة "فرانس برس"، قال خفر السواحل إن 84 رجلا وامرأتين و31 قاصرا كانوا على متن قارب طوله عشرة أمتار في خليج كريت الجنوبي الذي يستخدمه الصيادون.

أوضح في بيان أن طالبي اللجوء قالوا إنهم أبحروا من طبرق في شرق ليبيا الخميس متجهين إلى إيطاليا.

إلى جانب إيطاليا، تواجه اليونان تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي من طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو شمال إفريقيا.

واستقبلت اليونان نحو 45 ألف طالب لجوء العام الماضي، وصل معظمهم إلى جزر قريبة من الساحل التركي. وهذه الحصيلة السنوية هي الأعلى منذ أربع سنوات، بحسب الأمم المتحدة.

وفي يونيو، انقلب قارب متهالك وغرق قبالة بيلوس في شبه جزيرة بيلوبونيز، ما أدى إلى غرق 82 شخصا، بينما تم الإبلاغ عن فقدان المئات.

ورفع أربعون ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة التقاعس في اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل غرق القارب.