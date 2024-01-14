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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: الحكومة تعمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية.. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عملا دؤوبا ومستمرا من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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رسالة طمأنة من الحكومة لـ المواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

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زراعة النواب تناقش خطة الحكومة لحل مشكلات مشروع الريف المصري

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الدولة تضع رؤية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وعازمة على تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات الراهنة".

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لخفض التضخم بحلول 2025 لأقل من 10%.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى ان أزمة التضخم العالمية لها تبعات على جميع دول العالم، موضحا أن المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض حدة أزمة التضخم العالمية خلال عام 2025.


رسالة طمأنة من الحكومة لـ المواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء


قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماعات مازالت مستمرة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.


وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "عندما يكون هناك أي أنباء جديدة في هذا الشأن سيتم إعلانها"، لافتا: "هذا الأمر محل متابعة شبة يومية من رئيس الوزراء".

وأشار: "الحكومة سوف تعمل بقدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل أن تنتهي الأزمة بصورة نهائية في المستقبل".

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