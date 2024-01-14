رسالة طمأنة من الحكومة لـ المواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماعات مازالت مستمرة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "عندما يكون هناك أي أنباء جديدة في هذا الشأن سيتم إعلانها"، لافتا: "هذا الأمر محل متابعة شبة يومية من رئيس الوزراء".

وأشار: "الحكومة سوف تعمل بقدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل أن تنتهي الأزمة بصورة نهائية في المستقبل".

