بالمقادير.. أسهل خطوات عمل لانشون بالزيتون في البيت

يعد اللانشون من اشهر الأكلات السريعة التي تستخدم كوجبات للمدرسة ، أو الفطار نظراً لسرعة تحضيره و طعمه اللذيذ ، و المُفضل للكبار و الصغار.

وللحصول على لانشون نظيف بعيدا عن اللحوم المصنعة مجهولة المصدر، يمكنك إعداده في البيت، كما يمكنك إضافة النكهات المختلفة والمفضلة للانشون مثل الزيتون الذي يعطي مذاق رائع، مع مراعاة عدم الإكثار من وضع الملح ، نظراً لاحتواء مرقة اللحم علي الملح .

ويُمكنك استبدال لون الطعام الأحمر بالبنجر، وفيما يلي خطوات عمل لانشون بالزيتون.

مقادير طريقة عمل لانشون بالزيتون :

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد 6 بيضة .

علبة جبنه مثلثات (8 قطع) .

مكعب مرقة لحمة .

حبهان بودره (نصف ملعقة صغيرة) .

كوب دقيق .

بودره بصل (ملعقة كبيرة) .

بودره ثوم (ملعقة كبيرة) .

عدد 2 ملعقة كبيرة بابريكا .

نصف كوب زيت .

زيتون اسود شرائح (مخلي) .

لون طعام احمر .

فلفل اسود حصا .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .



طريقة عمل لانشون بالزيتون :

في الخلاط الكهربائي قومي بوضع البيض .

ثم قومي بوضع جبنه مثلثات (8 قطع) .

أضيفي نصف كوب من الزيت .

ثم ضعي كوب من الدقيق .

ضعي مكعب مرقة لحمة مُفتت واللحم المفروم، ثم ضعي حبهان مطحون .

بعد ذلك قومي بوضع بصل بودرة ، و ثوم بودرة، و بابريكا ، و لون احمر ، و ملعقة صغيرة ملح .

ثم قومي بتشغيل الخلاط ، و اضربي جميع المكونات جيداً مع بعضها حتي تمتزج و تتجانس .

بعد خلط المكونات في الخلاط ، قومي بإضافة شرائح الزيتون الأسود لها ، وفلفل اسود ثم قومي بالتقليب باستخدام الملعقة.

قومي بإحضار أكواب زجاجية .

امسحي الأكواب من الداخل بالزيت .

ثم قومي بصب خليط اللانشون في الأكواب .

ثم ضعي حلة بها ماء علي النار ، و انتظري حتي تصل الي مرحلة الغليان.

بعد أن تغلي المياه جيداً قومي بتوطية النار ، ثم قومي بوضع أكواب اللانشون داخلها ، و قومي بتغطية الحلة و اتركيها علي النار حوالي 45 دقيقة .

بعد نُضج اللانشون قومي برفعه عن النار ، و اتركيه ليبرد تماما ثم قومي بتخزينه و استخدامه عند الحاجة ،ثم يُقدم بعد تقطيعه الي شرائح في ساندوتشات أو كمقبلات بجانب مختلف الأكلات .