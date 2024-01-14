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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلب إحاطة لمنع استيراد ياميش وفوانيس رمضان.. برلماني يبين الأسباب

ياميش
ياميش

كشف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة في البرلمان لمنع استيراد ياميش وفوانيس رمضان.

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طلب إحاطة فى البرلمان لمنع استيراد "ياميش وفوانيس" رمضان

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قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه السلع ليست سلع أساسية، وليست ضرورية لحياة المواطن المصري".

أضاف: "لدينا أزمة في توفير العملة الصعبة، خلال الوقت الراهن، وعندما يكون الياميش وفوانيس رمضان أحد روافد استنزاف العملة الصعبة وهي مواد غير أساسية بمئات الملايين من الدولارات فهذا يزيد من المشكلة الاقتصادية ويعوق حركة الإنتاج".

كشف أنه طالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بإصدار قرارات فورية، لمنع استيراد الياميش وفوانيس رمضان، أيا كانت صوره، للحفاظ على الفجوة الدولارية الموجودة.

أوضح: "من خلال توفير العملة الصعبة من الممكن توفير مواد خام أو استيراد قطع غيار للمصانع والمشروعات الصغيرة تساعد في عجلة الإنتاج"، مضيفا: "مصر استوردت ياميش خلال عام 2021 بـ50 مليون دولار، وبـ40 مليونًا خلال عام 2022، وبـ30 مليونا العام الماضي".
 


 

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