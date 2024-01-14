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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1445هـ

مسابقة الاستعداد
مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1445هـ

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار العناية ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتحفيزًا وتشجيعًا للمتميزين دعويًّا وإداريًّا ، وحرصًا منها على الاستعداد الجيد والمبكر لشهر رمضان المبارك 1445هـ، عن إطلاق مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك بين جميع المديريات والإدارات.

مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1445هـ

 تشمل الآتي :
1. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية . 
2. الصيانة الدورية والنظافة التامة للمساجد .
وسيتم تكريم أفضل المديريات والإدارات والأئمة والعاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» في 27 يناير

الأوقاف: افتتاح 14 مسجدا يوم الجمعة المقبل في 9 محافظات

مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل برنامج عظيم ومشرف للغاية، ويبني جيلًا واعيًا، ويُنمي ثقافتهم بشكل كامل، ويحقق لهم امتلاك الثقافة بكل أشكالها، وتحويلها إلى منهج عقلي لحل مشكلات الواقع والإنسان، وفق منهج وسطي مستنير وفكر واعٍ.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في أكثر من 6000 مسجد على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي : اضغط هنا وللاطلاع على كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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