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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 14 مسجدا يوم الجمعة المقبل في 9 محافظات

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 يناير 2024منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2023 وحتى تاريخه، 509 مساجد، منها «394 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا - 115 مسجدًا صيانة وتطويرًا».

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة منذ 2014م وحتى 19 يناير 2024، سيبلغ 11531 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و839 مليون جنيه.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
2. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
3. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
 

مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
5. مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
6. مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
 

مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الشافعي – نشيل - قطور
8. مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
 

مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
 

مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
 

مديرية أوقاف الإسماعيلية
11. مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
 

مديرية أوقاف قنا
12. مسجد الهدى – العليقات - قوص
 

ثانيًا: مساجد الصيانة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
 

مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

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