هشام يكن: روي فيتوريا جامل حمدي فتحي على حساب مروان عطية

قال هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، جامل بعض اللاعبين على حساب بعضهم الآخر.

وأضاف يكن، في مقابلة مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أن روي فيتوريا جامل حمدي فتحي على حساب مروان عطية، وخاض المباراة بلاعبين في غير أماكنهم.

وأكد يكن، أن “الثلاثي صلاح، وتريزيجه، ومصطفى محمد، لعبوا 15 دقيقة فقط، ولم توجد جملة تكتيكية واحدة؛ نظرا لبطء الكرة، وكثرة الالتحامات”.

وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.