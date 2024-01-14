الكابتن شريف عبدالمنعم: أداء المنتخب أمام موزامبيق أعطى بقية الفرق الثقة

قال شريف عبد المنعم نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق إن الفرق تراقب المباراة الأولى للمنتخب المصري.

وأضاف عبدالمنعم في مقابلة مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن أداء المنتخب اليوم أعطى بقية الفرق الثقة للعب أمام منتخب مصر بأريحية.

وأكد أن مجموعة لاعبين منتخب مصر ممتازة جدا ينقصها الروح وإعادة التشكيل ودعمها.



وأوضح هشام يكن نجم منتخب مصر السابق أن تعادل المنتخب مع موزامبيق خسارة لا يتحملها اللاعبين ولكن يتحملها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وأضاف أن الهدف الأول سببه محمد عبد المنعم وليس حجازي، والهدف الثاني سببه خطأ مشترك من الدفاع ولا يتحمله حجازي وحده مشددا على ضرورة معالجة أخطاء الدفاع.



