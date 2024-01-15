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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Galaxy S22 في السعودية

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 5G

تنافس علامة سامسونج بقوة في الفئة المتوسطة عالية المواصفات، من خلال جوالها المميز Samsung Galaxy S22 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 5G فى المملكة العربية السعودية سعة 128 جيجابايت 1999 ريالاً سعودياً، و سعة 256 جيجابايت مقابل 2250 درهم.

جاء جوال Samsung Galaxy S22 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S22 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S22 5G

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 5G بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy S22 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، الوردي الذهبي، الأخضر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، الكريمي، والفيوليت.

Samsung Galaxy S22 5G
سامسونج Samsung السعودية Samsung Galaxy S22 5G أندرويد

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