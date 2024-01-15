إسورة ذهبية مطعمة بالعقيق واللازورد للملك بسوسنس.. شاهد

إسورة للملك بسوسنس الأول، أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرون، عصر الانتقال الثالث ، مصنوعة من الذهب ومطعمة بالعقيق واللازورد والفلسبار الأخضر، عثر عليها فى تانيس بمحافظة الشرقية وتُعرض حالياً بقاعتى كنوز تانيس بالدور العلوي بالمتحف المصري.



السوار الذهبي لـ الملك بسوسنس الأول ، واحد من أحدى وعشرون سوارًا عثر عليها في يد مومياء الملك بسوسنيس الأول ، ويحمل السوار من الداخل نقشٍا هيروغليفيًا يسجل أسماء الملك وألقابه.

إسورة للملك بسوسنس الأول

إسورة للملك بسوسنس الأول



لقب الملك بسوسنس الأول بالملك الفضي ، لعثور مكتشف مقبرته الفرنسي البروفيسور بيير مونتيه في سنة 1940م والتي وجدت بكامل كنوزها ، على كمية من الفضة .



عاش الملك بسوسنس الأول ، بين عامى 1039- 990 قبل الميلاد، وحكم مصر من تانيس في شرق الدلتا وقام بحماية الحدود المصرية.