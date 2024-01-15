عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

صدى البلد

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر في الفترة الأخيرة كان يعتمد على اللعب الفردي، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة المنتخب في أمم إفريقيا خصوصا عندما يواجه منتخبات منظمة.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في خط الوسط، ونفتقد للاعب صاحب الفكر في الملعب مثل عبدالله السعيد أواللاعب رقم (10)، بينما كان منتخب موزمبيق متفوق فنيًا في بعض الفترات، بل وتفوقوا فرديًا في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر أمام محمد هاني".

وأضاف: "تعادلنا بضربة حظ، في نهاية اللقاء، وكان من الممكن أن نخسر المباراة، وبصفة عامة لم نلعب بشكل جيد ووسط الملعب لم يكن في أفضل مستوياته، في وجود النني وحمدي فتحي".

وأكمل: "فيتوريا لم يقدم المطلوب منه حتى الآن، وحتى تصريحه بعدم المنافسة على بطولة أمم افريقيا كان يجب الوقوف أمامه خصوصا أن تاريخنا كبير في هذه البطولة".

وزاد: "يجب الفوز على غانا، ومن العيب أن نقول مصر تلعب على (أفضل ثوالث)، وانتصارات مصر مع فيتوريا وهمية، ونفتقد لوسط الملعب بقوة، ولدينا حارس مرمى جيد محمد الشناوي".

وتابع: "الأفضل في وسط الملعب خلال المباراة المقبلة، أن يتواجد مروان عطية مع الدفع بـ إمام عاشور وحمدي فتحي بجواره، لأنهم من أصحاب الميول الهجومية، وأن يتواجد الثنائي الأخير يمينًا ويسارًا".

واشار إلى أن منتخب غانا يتميز بقوة وسط الملعب ويعتمد على الجوانب الفردية أيضا مثل منتخب مصر، ويجب على روي فيتوريا أن يعتمد على محمد صلاح في الجناح الأيمن، وعدم الدفع به في عمق الملعب مجددًا، من أجل استغلاله بشكل أفضل.

وتابع: "كان لابد من الدفع بـ أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خصوصا أن محمد حمدي كان بعيد عن مستواه، وأيضا محمد هاني في الجبهة اليمنى، خصوصا أن جناحي موزمبيق كانوا مميزين".

وأتم: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في اللقاء المقبل أمام غانا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

أول مرة منذ عام 1992..القوات الإسرائيلية تقتحم جامعة النجاح الفلسطينية وتعتقل الطلبة|فيديو

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ