عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر في الفترة الأخيرة كان يعتمد على اللعب الفردي، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة المنتخب في أمم إفريقيا خصوصا عندما يواجه منتخبات منظمة.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في خط الوسط، ونفتقد للاعب صاحب الفكر في الملعب مثل عبدالله السعيد أواللاعب رقم (10)، بينما كان منتخب موزمبيق متفوق فنيًا في بعض الفترات، بل وتفوقوا فرديًا في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر أمام محمد هاني".

وأضاف: "تعادلنا بضربة حظ، في نهاية اللقاء، وكان من الممكن أن نخسر المباراة، وبصفة عامة لم نلعب بشكل جيد ووسط الملعب لم يكن في أفضل مستوياته، في وجود النني وحمدي فتحي".

وأكمل: "فيتوريا لم يقدم المطلوب منه حتى الآن، وحتى تصريحه بعدم المنافسة على بطولة أمم افريقيا كان يجب الوقوف أمامه خصوصا أن تاريخنا كبير في هذه البطولة".

وزاد: "يجب الفوز على غانا، ومن العيب أن نقول مصر تلعب على (أفضل ثوالث)، وانتصارات مصر مع فيتوريا وهمية، ونفتقد لوسط الملعب بقوة، ولدينا حارس مرمى جيد محمد الشناوي".

وتابع: "الأفضل في وسط الملعب خلال المباراة المقبلة، أن يتواجد مروان عطية مع الدفع بـ إمام عاشور وحمدي فتحي بجواره، لأنهم من أصحاب الميول الهجومية، وأن يتواجد الثنائي الأخير يمينًا ويسارًا".

واشار إلى أن منتخب غانا يتميز بقوة وسط الملعب ويعتمد على الجوانب الفردية أيضا مثل منتخب مصر، ويجب على روي فيتوريا أن يعتمد على محمد صلاح في الجناح الأيمن، وعدم الدفع به في عمق الملعب مجددًا، من أجل استغلاله بشكل أفضل.

وتابع: "كان لابد من الدفع بـ أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خصوصا أن محمد حمدي كان بعيد عن مستواه، وأيضا محمد هاني في الجبهة اليمنى، خصوصا أن جناحي موزمبيق كانوا مميزين".

وأتم: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في اللقاء المقبل أمام غانا".