اعتراض 3 صواريخ أوكرانية فوق كورسك الروسية

أعلنت روسيا أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من اعتراض 3 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة كورسك الروسية، القريبة من الحدود من أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إن الدفاعات الجوية الروسية، وبحسب المعلومات الأولية، اعترضت 3 صواريخ أوكرانية فوق حي فاتيجسكي بمقاطعة كورسك.

وكتب ستاروفويت على "تيليجرام"، "وفق المعلومات الأولية أسقطت أنظمتنا للدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك. أشكر عسكريينا على عملهم".

وفي وقت سابق، أعلن ستاروفويت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء المقاطعة.