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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كذب مستهلك .. وكيل الشيوخ يرد على مزاعم إسرائيل بـ محكمة العدل

بهاء ابوشقة وكيل
بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

شن المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ هجوماً علي الادعاءات التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر"مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح"، مؤكداً بأن هذة المزاعم والافتراءات ما هي الا استمرار لرؤى كاذبة مستهكلة ومحاولات للهروب من المسئولية عن المجازر في غزة ، وكذلك منع المساعدات أن تصل الي الأشقاء الفلسطينيين.

واضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن العالم شاهد علي اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام  بل وأسابيع وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الدخول ومن المقرر والمعلوم  أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، التي ضربت المعبر أكثر من مره .

 

وتابع وكيل الشيوخ بأن مصر تنتهج سياسية ومعايير دبلوماسية بشرف في عالم عز فيه الشرف ، وفي عالم تحكمه ازدواجيه المعايير ، ولدينا رئيس وطني مخلص شجاع يدرك حجم التحديات ، واستطاع إفشال مخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينين ، والحفاظ علي القضيه العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وبين ابوشقه بأن هناك وفود كثيرة عربيه وعالميه وشاهدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر وعلي  رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري و"لم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع .

 

وعبر وكيل الشيوخ عن ثقته في القيادة السياسية وما تقوم به من إجراءات للحفاظ علي الأمن القومي المصري ، بما يتوافق مع الحفاظ علي القضيه الفلسطينية. 

بهاء ابوشقة الدفاع الإسرائيلي الأشقاء الفلسطينيين القضية الفلسطينية غزة

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