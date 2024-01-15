طب بشري سوهاج تنظم دورة تدريبية للطلاب عن الإسعافات الأولية

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن الإسعافات الاولية استهدفت طلاب كلية الطب من الدفعات المختلفة، من أجل إكسابهم المهارات العملية والإكلينيكية اللازمة لتطوير العملية التعليمية داخل الكلية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي إهتمام الجامعة بالعمل علي تخريج أطباء متميزين يساهمون في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية للمرضي، وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة التي تهدف الي رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية الطب البشري في الفرق الدراسية المختلفة وطلاب الإمتياز والأطباء المقيمين.

وقال الدكتور مجدي آمين القاضي عميد الكلية انه نظم تلك الدورة التدريبية ادارة رعاية الشباب بالكلية لجنة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكليه وبالتنسيق مع مركز تطوير التعليم الطبي.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية للتعليم والطلاب انه حاضر بالدورة الدكتور احمد علي اسماعيل مدرس العناية المركزة و الدكتور محمد يوسف مدرس مساعد التخدير والعناية والدكتور احمد طلعت مدرس مساعد الجراحة العامة.

وأضاف الدكتور احمد علي اسماعيل مدير مركز تطوير التعليم الطبي ان الدورة اشتملت علي التدريب علي مهارات تركيب الكانيولات وكيفية التعامل الصحيح معها، وكذلك كيفية التعامل مع الجروح المختلفه والغرز الجراحية، حيث تضمنت الدورة جزء عملي للتدريب اليدوي، علي المانيكان لعمل المهارات الإكلينيكية السابقة.

وذكرت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية انه تم عقد تلك الدورة التدريبية علي مدار يومين، وشارك بها اكثر من ٥٠ طالبا وطالبة.