الطرق السليمة وآداب العطس والسعال .. هيئة الدواء توضح

قالت هيئة الدواء المصرية إن نزلات البرد والانفلونزا تزداد في فصل الشتاء؛ لذا توضح هيئة الدواء المصرية طرق وآداب العطس والسعال:​-



- تجنب السعال في اليدين أو في الهواء الطلق.​

- القيام بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس؛ باستخدام المناديل أو اللجوء إلى السعال في المرفق إذا لم تكن المناديل متوفرة بهدف منع انتشار الجراثيم التي تنتقل عبر الرذاذ.​

- إلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها، حتى لو كانت تبدو "نظيفة"، حيث الاحتفاظ بها في الجيوب أو في أماكن أخرى يُبقي الجراثيم قريبة، ويسمح لها بالانتشار بسهولة.​

- غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بعد السعال أو العطس؛ حيث تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي عادة عن طريق الأيدي غير النظيفة، ولمس الوجه بعد لمس الأسطح الملوثة. ​

- تشجيع ارتداء قناع الوجه الطبي خلال مواسم تفشي الأمراض، أو زيادة أعراض التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية عند الخروج إلى الأماكن العامة والمزدحمة بالناس؛ لأنه يحمي الشخص ومن حوله.​