عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواجهة الأوبئة في الفِكْرِ الإسلامي.. إصدار علمي مهم للأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

مواجهة الأوبئة في
مواجهة الأوبئة في الفِكْرِ الإسلامي

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر الشريف عن تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة.

«مواجهة الأوبئة في الفِكْرِ الإسلامي» إصدار علمي يكشف عن سبق الإسلام وتفرده في تناول قضايا الأوبئة

ومن المقرر أن يشهد جناح الأزهر هذا العام مجموعة قوية من الإصدارات العلمية الجديدة المتميزة، ولعل من أبرزها كتاب: «مواجهة الأوبئة في الفِكْرِ الإسلامي»، لكاتبه الدكتور رضا عبد المجيد المتولي إبراهيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين بالمنصورة.

قرية جوجر بالدقهلية تشارك بـ6 شاحنات في قافلة بيت الزكاة والصدقات لغزة

شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور محمد الضويني.. صور

ويعرج الكتاب على قضية الأوبئة والتعامل معها من المنهجية الإسلامية انطلاقًا من أن الإسلام قد وضع منهجًا فريدًا مُحْكَمًا ومُتَكَامِلًا لحفظ المجتمعات وسلامتها، وذلك من خلال المحافظةِ على الصِّحة العامَّة للإنسانِ باعتباره سيد الكون، وأهم مصادر وجوده، والمحافظ على بقائه واستمرارِه، وذلك من خلال جملةٍ من الضوابطِ التي تَصُونُ حياةَ الإنسانِ، وتحفظ المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أن تلك النظرة تجمع بين الرؤية الإيمانيَّة والأساليب الحياتيَّة، هذه النَّظرة التي قد يُسَاءُ فَهْمُهَا، أو يظن البعض أنها لا تحقق؛ وَهْمًا منه بوجود تعارض بين التَّوكل على الله ـ تعالى ـ والأخذ بأسبابِ الحياةِ، وأدوات النَّجاةِ؛ والأمرُ ليس كذلك.

كما يذكر الكتاب في أبوابه أن مواجهة الأوبئة في الشريعة الإسلامية تكشف عن سبق الإسلام وتفرده في تناول هذه القضية، وكيف واجهها، ودعا إلى التعامل معها؛ صيانة للمجتمعات وحفاظًا على صحة الإنسان، خصوصًا بعد الأزمات الصحيَّة الأخيرة التي أرهقت العالم، وَقَضَتْ على كثيرٍ من خيراته في سبيل المحافظةِ على حياة الإنسان وبقائه، مشيرًا إلى أن المؤلف حرص فيه ومن خلاله أن يجلي نظرة الإسلام حول قضية الأوبئة، وكيف جاء سَبَّاقًا ومتفردًا عن غيره من الحضارات والثقافات الأخرى؟! بل إن بعضها أخذ ما جاء في الإسلام وَطَبَّقَهُ، ودعا إلى الالتزام به؛ وذلك من خلال دراسة واعية للموضوع وإحاطة بجوانبه.

البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب تناول قضايا الأوبئة جناح الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

موضوعات متعلقة

قرية جوجر بالدقهلية تشارك بـ6 شاحنات في قافلة بيت الزكاة والصدقات لغزة

النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور

تخرج دفعة جديدة من برنامج ريادة الأعمال بجامعة الأزهر

شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور محمد الضويني.. صور

بإجمالي 400 دارس.. فتح باب القبول برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية: تفسير صفوة البيان لمعاني القرآن يناسب كل المستويات ويتسق مع العقول

أهم الأخبار.. ضربة لتجار الدولار.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق.. معجب يفاجئ نوال الزغبي

دعاء ثاني يوم رجب 2024.. يستجاب في هذه الليلة المباركة

ترشيحاتنا

دعم كامل للقضية الفلسطينية.. ماذا حملت زيارة وزير الخارجية الصيني للجامعة العربية؟

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعمنا لمبادرة تمكين الطفل التزام بمعالجة قضايا مهمة

بعد 6 أيام كاملة.. تفاصيل انتشال غريق لوران في الإسكندرية

جوه فندق الإقامة.. مشجع يعتدي على مدرب في كوت ديفوار

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "صلة رحم"

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ