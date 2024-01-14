بإجمالي 400 دارس.. فتح باب القبول برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر الشريف.

فتح باب القبول برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر

وذلك وفقًا للضوابط التالية:

- ألا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامًا.

- يحق للمتقدم الالتحاق بنوع واحد فقط من الخطوط الستة؛ النسخ، الرقعة، الثلث، الديواني، الكوفي، الفارسي، والزخرفة.

- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار القدرات، واختبار تحديد المستوى.

- مدة الدراسة تسعة أشهر مقسمة على ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر.

- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار يتم عقده عن طريق الحضور المباشر.

- باب التقديم مفتوح لمدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان.

- الأعداد محدودة والقبول بأسبقية التسجيل.

-الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل.

على أن تكون الدراسة بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر.

وللالتحاق بالرواق يرجى ملء الاستمارة التالية اضغط هنا

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.